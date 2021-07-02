Лесной пожар сжег деревню в Канаде

Крупный лесной пожар произошел в Канаде. В результате почти полностью сгорела деревня Луттон. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сгорело 90% всех зданий, включая медицинский пункт и полицейский участок. Более 1000 человек пришлось эвакуироваться из населенного пункта. При этом у них было не больше 15 минут на сборы из-за стремительного распространения огня.

Правоохранители рассказали, что сейчас часть местных жителей не выходят на связь, поэтому непонятно, пострадали они или нет.