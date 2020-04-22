22 апреля 2020, 18:49
Лесной пожар случился в Курганской области
Лесной пожар произошел в районе села Иковка Курганской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
В прошлом году по той же причине из села пришлось эвакуировать жителей. В этот раз пожар оперативно потушили, но он был оценен, как повышено опасный.
«Сообщение поступило в 14:05, и уже к 16:30 возгорание удалось локализовать», — рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина.