Лесной пожар случился в Курганской области

В прошлом году по той же причине из села пришлось эвакуировать жителей. В этот раз пожар оперативно потушили, но он был оценен, как повышено опасный.

«Сообщение поступило в 14:05, и уже к 16:30 возгорание удалось локализовать», — рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина.