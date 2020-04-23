Лесной пожар разгорелся в Балашихе. Столб дыма взвился до небес

В подмосковной Балашихе начался пожар — столб дыма поднимается над лесным массивом недалеко от микрорайона Южный. На момент публикации материала его еще не удалось потушить.

Жители Балашихи опубликовали в социальных сетях видео сильного пожара со стороны леса. На кадрах видно, как над деревьями поднимается столб плотного сероватого дыма. Судя его размеру у высоте, становится ясно, что площадь возгорания довольно масштабная. В МЧС Московской области пояснили, что загорелась лесная подстилка .

Там природный пожар, горит лесная подстилка. Работает комитет лесного хозяйства — они находятся на месте и занимаются последствиями пожара МЧС Московской области

Лесхоз региона сообщил РИАМО, что пожар начался на территории лесного фонда Кучинского участкового лесничества квартал 23 Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес». Сейчас там работают специалисты, которые локализуют пламя. По словам собеседника агентства, в тушении возгорания участвуют 26 человек и 12 единиц техники.

По информации ТАСС площадь возгорания составляет 10 гектар. Однако риска, что пламя может перекинуться на жилые постройки, нет.