Происшествия 11 июня 2023, 17:08 Лесной пожар разгорелся близ поселка Таксимо в Бурятии Глава Бурятии сообщил о сложной обстановке из-за лесного пожара близ Таксимо

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Крупный лесной пожар вспыхнул близ поселка Таксимо в Бурятии. Из-за сложных погодных условий возникла опасность, что огонь перебросится на населенный пункт, сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

По его данным, площадь лесного пожара составляет 150 гектаров, в том числе верхового — 80 гектаров. На фоне этого и вдобавок из-за изменившегося направления ветра возникла угроза перехода огня на Таксимо.

«Производится наращивание группировки. Задействованы 96 человек, 15 единиц техники, из них на защите 57 человек и 11 единиц техники», — написал глава Бурятии.

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На помощь из Улан-Удэ уже вылетел вертолет с водосливным устройством. В готовности на станции Таксимо пожарный поезд, отметил Цыденов.

По словам главы Бурятии, предварительной причиной пожара стал человеческий фактор.

«В районе подстанции ФСК распространение пожара приостановлено. Обстановка сложная», — заключил политик.