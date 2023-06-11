11 июня 2023, 17:08
Лесной пожар разгорелся близ поселка Таксимо в Бурятии
Глава Бурятии сообщил о сложной обстановке из-за лесного пожара близ Таксимо
Крупный лесной пожар вспыхнул близ поселка Таксимо в Бурятии. Из-за сложных погодных условий возникла опасность, что огонь перебросится на населенный пункт, сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.
По его данным, площадь лесного пожара составляет 150 гектаров, в том числе верхового — 80 гектаров. На фоне этого и вдобавок из-за изменившегося направления ветра возникла угроза перехода огня на Таксимо.
«Производится наращивание группировки. Задействованы 96 человек, 15 единиц техники, из них на защите 57 человек и 11 единиц техники», — написал глава Бурятии.
На помощь из Улан-Удэ уже вылетел вертолет с водосливным устройством. В готовности на станции Таксимо пожарный поезд, отметил Цыденов.
По словам главы Бурятии, предварительной причиной пожара стал человеческий фактор.
«В районе подстанции ФСК распространение пожара приостановлено. Обстановка сложная», — заключил политик.
Лесные пожары
Бурятия
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