20 июля 2023, 16:13
Лесной пожар распространился на площади в 400 гектаров в Якутии
Лесной пожар охватил площадь в 400 гектаров в Якутии у села Соболох. Об этом сообщил ОТР.
Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия. Местные спасатели также работают на территории пожара. Они расширяют минерализованную полосу и планируют провести встречный пал.
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Сейчас там разгорелось 65 природных пожаров, отметили в авиалесоохране.
Ранее в Подмосковье прочистили более двух тысяч километров барьерных противопожарных полос. Такая мера поможет снизить вероятность распространения возгорания.
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