Лесной пожар потушили на территории Юрсовского лесничества в Пензенской области

В Пензенской области спасателям удалось ликвидировать пожар на территории Юрсовского лесничества площадью 0,5 гектаров. Об этом написала «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального минлесхоза.

На месте ЧП работали сотрудники Лесопожарного центра и лесничества.

Пензенский минлесхоз обратился к местным жителям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения возгорания необходимо звонить по номерам 8-800-100-94-00 или 8 (8412) 628-450.