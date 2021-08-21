Лесной пожар перекинулся на поселок под Нижним Новгородом

Лесной пожар с территории Мордовского заповедника перекинулся на поселок Стеклянный в Нижегородской области. Огонь уничтожил 11 домов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

«Погибших и пострадавших нет в результате проведения своевременной эвакуации населения», — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, один из сгоревших домов — дачный. Принадлежность других сейчас устанавливают. Пожар пришел в поселок в пятницу, 20 августа. Его тушили всю ночь. Распространение огня удалость остановить только к утру субботы. На месте ЧП работают 254 человека и 59 единиц техники. В тушении пожара планируют задействовать вертолеты Ми-8 и Ми-26.

Пожар в Мордовском заповеднике начался 3 августа. Через несколько дней из-за порывистого ветра огонь пришел в Нижегородскую область. Накануне режим ЧС повторно ввели в Сарове — в периметре города находится несколько очагов возгорания. Пожарные работают в районе третьего завода, чтобы не допустить распространения огня на промышленную зону.