Лесной пожар начался в Туапсинском районе

Огонь тушат 106 человек с использованием 15 единиц спецтехники. Также вертолет сбросил на место происшествия 10 тонн воды.

Ранее пожарные из Люберец вдохновились примером австралийских коллег. Спасатели «зеленого континента» сфотографировались для благотворительного календаря. Все средства с продажи пойдут на лечение животных, которые пострадали при лесных пожарах в Австралии. А наши герои решили помочь собакам из приюта.