29 декабря 2020, 18:23
Лесной пожар начался в Туапсинском районе
400 квадратных метров леса загорелось в Туапсинском районе. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Огонь тушат 106 человек с использованием 15 единиц спецтехники. Также вертолет сбросил на место происшествия 10 тонн воды.
Ранее пожарные из Люберец вдохновились примером австралийских коллег. Спасатели «зеленого континента» сфотографировались для благотворительного календаря. Все средства с продажи пойдут на лечение животных, которые пострадали при лесных пожарах в Австралии. А наши герои решили помочь собакам из приюта.