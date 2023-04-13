Происшествия 13 апреля 2023, 19:22 Лесной пожар начался в Челябинской области из-за сварочных работ

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Лесной пожар начался в Красноармейском районе Челябинской области. Причиной возгорания послужило проведение сварочных работ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ лесами региона.

Площадь возгорания составила 15,9 гектара. Местных жителей, которые занимались сваркой на приусадебном участке, задержали на месте происшествия.

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«Патрульные МЧС и МВД обнаружили лесной пожар на территории Красноармейского лесничества. Площадь пожара составила 15,9 гектара», — отметили в ведомстве.