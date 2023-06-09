Лесной пожар на территории 2,1 тыс гектаров зафиксировали в Красноярском крае

В Красноярском крае спасатели отправились на тушение лесных пожаров, очаги которых были зафиксированы в Туруханском, Енисейском, Абанском, Балахтинском, Рыбинском районах, а также в Пировском и Шарыповском муниципальных округах. Об этом сообщил «Интерфакс».