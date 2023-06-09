09 июня 2023, 17:42
Лесной пожар на территории 2,1 тыс гектаров зафиксировали в Красноярском крае
В Красноярском крае спасатели отправились на тушение лесных пожаров, очаги которых были зафиксированы в Туруханском, Енисейском, Абанском, Балахтинском, Рыбинском районах, а также в Пировском и Шарыповском муниципальных округах. Об этом сообщил «Интерфакс».
По информации пресс-службы правительства региона, площадь возгорания достигла 2,1 тысячи гектаров, написал сайт newizv.ru.
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Практически все пожары случились из-за гроз. Ранее в Красноярском крае был введен противопожарный режим, запрещающий разведение костров в лесах.
Лесные пожары
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