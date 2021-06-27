Лес загорелся под Люберцами. Огонь тушат с вертолетов

Лесной пожар разгорелся в Люберецком городском округе. В районе ЧП находится санаторий. Огонь тушат с двух вертолетов. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах региона.

По данным собеседника агентства, санаторий находится в 900 метрах от места пожара. Туда направили три автобуса на случай эвакуации отдыхающих и персонала. Информации о причине возгорания пока нет.

В подмосковном главке МЧС «360» рассказали, что направили туда дополнительные силы, однако сотрудники лесного хозяйства пока справляются своими руками.

«Угрозы населенным пунктам нет, поэтому работаем в плановом режиме», — отметил собеседник.

Ранее в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили, что лес на площади семь гектаров загорелся в поселке Родники Раменского городского округа. Туда также направили два вертолета.