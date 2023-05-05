Происшествия 05 мая 2023, 19:05 Лес около дачного товарищества загорелся в Бурятии Около 55 человек тушат Пожар в лесу около дачного товарищества в Бурятии piqsels

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Более 50 человек тушат пожар в лесу в районе дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) в Иволгинском районе Бурятии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства лесного хозяйства.

По имеющимся данным, возгорание произошло в лесу около ДНТ «Учитель». Предварительной причиной поджаро назвали неосторожное обращение с огнем. Угрозы населенным пунктам нет.

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«Более 55 специалистов уже на месте — из Забайкальской базы авиационной охраны лесов (то есть наши десантники) и Улан-удэнское лесничество. Техника, специалисты — все работают», — уточнил собеседник агентства.

Ситуация находится под контролем специалистов. В последнее время в нескольких регионах России происходили крупные пожары. В Курганской области огонь распространился на 1,2 километра. Лесной массив горел вблизи населенного пункта. Спасателям пришлось эвакуировать жителей деревни Заозерная в Варгашинском муниципальном округе. Такж пришлось временно вывезти из домов более 300 людей из села Озерного.