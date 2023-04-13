Эксклюзив 13 апреля 2023, 23:56 Лепнина упала на двух девушек на Земляном Валу в Москве Источник «360»: две девушки пострадали при падении штукатурки в центре Москвы РИА «Новости»

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Кусок штукатурки рухнул с жилого дома на двух жительниц Москвы. Все произошло на улице Земляной вал, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Уточняется, что штукатурка упала с третьего этажа на девушек, которые шли мимо здания. Очевидцы сообщили о происшествие в службу спасения. Пострадавших госпитализировали. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Похожий случай произошел ранее в Санкт-Петербурге. Верхняя часть здания, которое входит в комплекс бывшего завода «Красный треугольник», обрушилась в возле Обводного канала. Обвалившаяся часть стены засыпала припаркованные автомобили, также пострадала проходившая мимо девушка.