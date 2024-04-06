Происшествия 06 апреля 2024, 20:31 ЛЭП и газопровод получили повреждения в селе Тишанка во время обстрела ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли село Тишанка в Белгородской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ обстреляли село Тишанка в Белгородской области, пострадали линии электропередач и газопровод. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен фасад. Также повреждены линии электро- и газопередачи», — написал глава региона.

Реклама

По информации губернатора, пострадавших в результате атаки нет. На месте работают оперативные и аварийные службы.

В этот же день украинские боевики ударили дроном по окраине поселка Задорожный Краснояружского района в Белгородской области. В результате атаки повреждения получила линия электропередач, электричества лишились жители 11 населенных пунктов.

В селе Муром Шебекинского района украинские беспилотники сбросили два снаряда. От взрыва одного загорелась крыша дома, второй не сдетонировал.