Происшествия 17 марта 2024, 14:17 ЛЭП и 5 домовладений в поселке Теткино повредило при обстреле ВСУ Старовойт: обстрел ВСУ повредил ЛЭП и 5 домовладений курского поселка Теткино РИА «Новости»

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Днем 17 марта украинские боевики обстреляли курский поселок Теткино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В населенном пункте, который распложен в Глушковском районе области, в результате повреждения линий электропередачи часть домов осталась без света.

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«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — пообещал Старовойт.

Губернатор добавил, что из-за таки ВСУ повреждения получили пять домовладений. Власти региона окажут собственникам пострадавшего имущества помощь.

Накануне после утреннего обстрела повреждения получила агрофирма «Южная» в Кореневском районе области.