Происшествия 03 декабря 2023, 10:56 Леопард Мурка напала на хозяина и сбежала из вольера в Ставропольском крае Baza: в Ставропольском крае застрелили леопарда после нападения на хозяина Freepik

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Семилетняя самка леопарда по кличке Мурка напала на своего хозяина и сбежала из вольера в Георгиевске в Ставропольском крае. Как написал Telegram-канал Baza, животное разгуливало по улицам, пока его не застрелили полицейские.

«Мурка напала на хозяина, выпрыгнула из вольера и отправилась гулять по окрестностям. Местные жители предпочли отказаться от встречи и остаться дома», — уточнили журналисты.

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Один из полицейских нашел леопарда на дереве. Он несколько раз выстрелил в зверя, но не попал и лишь напугал хищника. Через время Мурку все же застрелили. О состоянии хозяина дикого животного пока нет информации.

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