Эксклюзив 13 мая 2023, 22:28 Легковые автомобили столкнулись в Раменском Источник «360»: два автомобиля устроили жесткое ДТП в Раменском Телеканал «360»

Читать 360tv в

Авария с участием двух машин произошла в Раменском, рассказал источник «360». По его словам, один из водителей к приезду экстренных служб находился без сознания.

Вечером 13 мая столкнулись Hyundai Solaris и машина марки ТагАЗ. Источник «360» поделился кадрами с места ДТП. Судя по ним, от удара у одного из автомобилей сильно повредилась передняя часть.

Телеканал «360»

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Медики госпитализировали двух пострадавших водителей. Обстоятельства ДТП и виновник аварии устанавливаются.

Ранее в Раменском столкнулись внедорожник «Нива» и КамАЗ, в результате аварии пострадала женщина. Медики отправили ее в больницу с переломом шейного отдела позвоночника.