13 мая 2023, 22:28
Легковые автомобили столкнулись в Раменском
Источник «360»: два автомобиля устроили жесткое ДТП в Раменском
Авария с участием двух машин произошла в Раменском, рассказал источник «360». По его словам, один из водителей к приезду экстренных служб находился без сознания.
Вечером 13 мая столкнулись Hyundai Solaris и машина марки ТагАЗ. Источник «360» поделился кадрами с места ДТП. Судя по ним, от удара у одного из автомобилей сильно повредилась передняя часть.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Медики госпитализировали двух пострадавших водителей. Обстоятельства ДТП и виновник аварии устанавливаются.
Ранее в Раменском столкнулись внедорожник «Нива» и КамАЗ, в результате аварии пострадала женщина. Медики отправили ее в больницу с переломом шейного отдела позвоночника.
ДТП
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