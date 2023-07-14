Эксклюзив 14 июля 2023, 09:18 Легковые автомобили столкнулись у обочины 80-го км МКАД Два человека пострадали при столкновении легковых автомобилей на 80-м км МКАД

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Легковой автомобиль врезался в другую машину, остановившуюся у обочины на внешней стороне 80-го километра МКАД. Пострадали два человека, сообщил источник «360».

Авария произошла около семи часов утра перед съездом на Лихачевское шоссе. По информации источника, столкнулись два легковых автомобиля, пострадали двое.

Запись с камеры видеонаблюдения показал Дептранс Москвы. На ней одна машина остановилась у обочины. Водитель вышел из салона и открыл капот. В это время другое авто резко съехало с крайней правой полосы и врезалось в бампер первого. Водитель стоявшей на «аварийке» машины от сильного удара перелетел через ограждение на траву.

Оперативные службы выехали на место происшествия. Автовладельцам посоветовали выбирать другой маршрут, так как движение в районе ДТП затруднено.