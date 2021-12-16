Легковые автомобили лоб в лоб столкнулись на трассе в Ростовской области. Два человека пострадали

На втором километре автодороги Зверево — Гуково в Ростовской области произошла авария. Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб в условиях плохой видимости. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По информации ведомства, водитель автомобиля Skoda Octavia совершил обгон на трассе в том месте, где он был запрещен. Из-за сильного тумана мужчина не увидел встречный автомобиля Lada и врезался в него.

В результате аварии два человека пострадали. Медики госпитализировали 39-летнего водителя Lada и 31-летнюю пассажирку Skoda Octavia.