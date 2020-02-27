Легковушку в Иркутске разорвало пополам после столкновения со столбом. Фото

В Иркутске иномарку разорвало надвое из-за ДТП. Водитель не справился с управлением и влетел в фонарный столб. Выжить молодому человеку не удалось — он погиб на месте.

Авария произошла утром 27 февраля недалеко от остановки «Угольная», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Toyota Vista ехала со стороны Иркутного моста по направлению к улице Днепровской. В группе «ДТП 38RUS» уточнили, что в машине находились трое. Все они были пьяны.

Источник фото: «ВКонтакте». Передняя часть иномарки

В полиции заявили, что 20-летний водитель погиб. Официальной информации о пассажирах авто нет. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Из-за аварии на дороге образовалась девятибалльная пробка. Транспорт пустили только по одной полосе.

На видео, которое опубликовали в Сети очевидцы, переднюю часть автомобиля откинуло дальше по дороге. Бампер и вторая половина машины отлетели в другую сторону.

Источник фото: «ВКонтакте». Разорванный пополам автомобиль увозят с места ДТП

Позже машину «собрали», погрузили на эвакуатор и увезли.