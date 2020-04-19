Легковушку разорвало на две части из-за аварии в Петербурге. Видео
Момент столкновения попал на камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что машина светлого цвета начинает уходить на поворот с крайнего правого ряда, пересекая еще две полосы. В это время в нее врезается другой автомобиль на большой скорости и сносит ее половину.
«По предварительной информации, около 15:30 на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Mazda и Hyundai», — сообщили «360» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
В результате аварии водитель Hyundai получил травмы средней степени тяжести. Мужчину отправили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. «По данному факту проводится проверка», — добавили в ГИБДД.