Легковушку разорвало на две части из-за аварии в Петербурге. Видео

Водитель легковушки пытался свернуть с дороги, когда в него на полном ходу влетел другой автомобиль. После аварии одного мужчину с травмами отправили в больницу.

Момент столкновения попал на камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что машина светлого цвета начинает уходить на поворот с крайнего правого ряда, пересекая еще две полосы. В это время в нее врезается другой автомобиль на большой скорости и сносит ее половину.

«По предварительной информации, около 15:30 на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Культуры произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Mazda и Hyundai», — сообщили «360» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Источник фото: vk.com/spb_today

В результате аварии водитель Hyundai получил травмы средней степени тяжести. Мужчину отправили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. «По данному факту проводится проверка», — добавили в ГИБДД.