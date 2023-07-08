Происшествия 08 июля 2023, 13:29 Легковушку разорвало на части после ДТП с фурой в Волгоградской области МВД по Волгоградской области: водитель легковой машины погиб после ДТП с большегрузом

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Авария со смертельным исходом произошла на 867-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД

В ДТП попали легковой автомобиль BMW и фура Iveco. В результате столкновения водитель легковушки скончался, двух пассажиров отвезли в больницу.

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Ведомство по факту ДТП начало проверку, следователи установят все обстоятельства происшествия.

На место выехали экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Движение на участке осуществляется в штатном режиме.

В Иркутской области жертвами аварии с рейсовым автобусом стали два человека. В него на трассе Р-255 «Сибирь» влетел кроссовер Nissan Pathfinder. На месте от полученных травм скончались водитель иномарки и 14-летняя пассажирка. Травмы получили три пассажира Nissan и один ехавший в автобусе человек.