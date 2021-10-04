Легковушки столкнулись в Саратовской области. Погибли 3 человека

Две легковушки столкнулись на трассе в Саратовской области. В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«В отношении 57-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“», — заявили в ведомстве.

По информации следователей, авария произошла вечером 3 октября на трассе Р-22 в Балашовском районе. Водитель Toyota выехал на встречку, где врезался в Hyundai. Жертвами ДТП стали водитель и пассажиры автомобиля Hyundai. В машине ехал 40-летний мужчина, а также 36-летняя женщина и четырехлетняя девочка.

«Следователем СК 57-летний водитель автомобиля Toyota задержан. С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все причины и обстоятельства смертельной аварии.