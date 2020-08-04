Легковушки столкнулись с грузовиком на трассе М4 в Подмосковье. Один человек погиб

Две легковушки столкнулись с грузовиком на 29-м километре трассы М4 «Дон» в Ленинском районе Подмосковья. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, один человек погиб и один пострадал.

По предварительным данным, смертельное ДТП произошло в районе 04:00 во вторник, 4 августа. Попавшие в аварию машины ехали в попутном направлении. Полицейские сейчас проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Информации о возможных причинах ДТП пока нет.