Легковушки столкнулись на Урале. Пострадали 3 ребенка

Две легковушки попали в аварию в Свердловской области. В результате ДТП пострадали трое детей, которых доставили в больницу для оказания помощи. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Машины столкнулись 13 июня на втором километре дороги Серов — Птицефабрика. В аварию попали Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. За рулем первой легковушки сидела женщина, не пропустившая второй автомобиль на нерегулируемом перекрестке.

Вместе с 34-летней женщиной в машине ехала ее 15-летняя дочь и девятилетний сын. Оба пассажира были пристегнуты, уточнила газета «Известия». Несмотря на соблюдение мер безопасности, дети получили травмы.

Во второй легковушке ехал 34-летний мужчина со своей женой и полуторагодовалой дочерью. Ребенок получил травмы мягких тканей грудной клетки. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь медики в больнице.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Они установили, что на перекрестке не было необходимых дорожных знаков. По словам представителя Госавтоинспекции, отвечающему за этот участок дороги юрлицу выдали предписание на устранение нарушений, написал портал E1.ru.