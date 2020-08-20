Легковушки столкнулись на трассе в Иркутской области. 4 человека погибли

Смертельное ДТП произошло 20 августа в районе 02:00 (19 августа 21:00 по Москве) на трассе А-331 «Вилюй» в Иркутской области. Столкнулись LADA Granta и Toyota Vista. Жертвами аварии стали четыре человека.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, машины столкнулись возле села Покосное Братского района.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

От полученных травм до приезда скорой погибли 54-летний водитель и две пассажирки LADA (18 и 47 лет) и 31-летний пассажир иномарки. Водителя и пассажира Toyota увезли в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Информации о причинах аварии пока нет.