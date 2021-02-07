Легковушки столкнулись на трассе в Иркутской области. 4 человека погибли

«По предварительным данным, 6 февраля около 23:30 (18:30 по московскому времени), в нескольких километрах от поселка Листвянка произошло столкновение автомобилей Honda Fit и Toyota Fielder, движущихся в попутном направлении. От удара последняя, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с микроавтобусом Peugeot», — рассказали в полиции.

В аварии погибли четыре человека: водитель и три пассажира Honda. Полицейские сейчас изучают все обстоятельства смертельного ДТП. Информации о причинах произошедшего нет.