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    07 февраля 2021, 08:40

    Легковушки столкнулись на трассе в Иркутской области. 4 человека погибли

    Андрей Иванов

    Под Листвянкой в Иркутской области произошло смертельное ДТП. Две попутные легковушки столкнулись на трассе, одну их вынесло на встречку. В аварии погибли четыре человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
    Легковушки столкнулись на трассе в Иркутской области. 4 человека погибли

    «По предварительным данным, 6 февраля около 23:30 (18:30 по московскому времени), в нескольких километрах от поселка Листвянка произошло столкновение автомобилей Honda Fit и Toyota Fielder, движущихся в попутном направлении. От удара последняя, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с микроавтобусом Peugeot», — рассказали в полиции.

    В аварии погибли четыре человека: водитель и три пассажира Honda. Полицейские сейчас изучают все обстоятельства смертельного ДТП. Информации о причинах произошедшего нет.