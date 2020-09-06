Легковушки столкнулись на трассе в Амурской области. Один человек погиб

По данным полиции, авария произошла в 01:15 6 сентября (19:15 5 сентября по московскому времени). Семь человек получили травмы, один человек погиб . В региональном главке МЧС сообщили, что ДТП случилось возле села Новинка. После удара одна из машин загорелась. Пожарные потушили огонь и вытащили из автомобиля пострадавшего.

О состоянии раненых информации пока нет. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП и проводят проверку.