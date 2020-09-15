Легковушки столкнулись на трассе в Алтайском крае. 3 человека погибли

ДТП произошло в 08:30 (04:30 по московскому времени). Столкнулись Toyota Vista и Chevrolet Lanos. Водители обеих машин и пассажир Chevrolet умерли на месте до приезда медиков.

Полицейские сейчас устанавливают личности погибших. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Они разбираются со всеми обстоятельствами происшествия. Информации о причине аварии пока нет.

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что автомобили влетели друг друга лоб в лоб.