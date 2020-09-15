15 сентября 2020, 08:57
Легковушки столкнулись на трассе в Алтайском крае. 3 человека погибли
Две иномарки столкнулись утром 15 сентября на 41-м километре дороги от Барнаула до границы с Казахстаном. Жертвами аварии стали три человека. Об этом сообщил сайт ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.
ДТП произошло в 08:30 (04:30 по московскому времени). Столкнулись Toyota Vista и Chevrolet Lanos. Водители обеих машин и пассажир Chevrolet умерли на месте до приезда медиков.
Полицейские сейчас устанавливают личности погибших. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Они разбираются со всеми обстоятельствами происшествия. Информации о причине аварии пока нет.
Очевидцы сообщили в социальных сетях, что автомобили влетели друг друга лоб в лоб.