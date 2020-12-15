Мужчина пострадал при столкновении легковушки и грузовика в Новой Москве

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на дороге в поселении Кленовское Троицкого административного округа Москвы. В результате пострадал 37-летний мужчина. Врачи оценили его состояние, как тяжелое.

Источник фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Как сообщила пресс-служба столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, для госпитализации пострадавшего на место вызвали санитарный вертолет.

Источник фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В полете получившего серьезные травмы мужчину сопровождала авиамедицинская бригада центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала его состояние.

После прибытия в одну из московских больниц его передали врачам для оказания полного спектра медицинской помощи.