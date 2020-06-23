Легковушка загорелась в тоннеле на северо-западе Москвы. Видео

Движение автомобилей по Северо-Западному тоннелю на проспекте маршала Жукова остановили из-за возгорания одной из машин. Об этом на своей странице в Twitter сообщил ЦОДД.

Водители, которые все же попали в тоннель, в социальных сетях опубликовали видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что весь тоннель в дыму. В какой-то момент автор видео проезжает мимо горящего автомобиля.

В ЦУКС столичного главка МЧС «360» сообщили, что горящий автомобиль потушили в 13:57. Всех водителей вывели из тоннеля и включили там режим принудительной вентиляции, чтобы избавиться от накопившегося дыма.

После ликвидации огня все водители вернулись к своим автомобилям. Сведений о пострадавших не поступало.

В ЦОДД уточнили, что сейчас движение транспорта по тоннелю восстановили в полном объеме.