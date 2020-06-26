Легковушка загорелась в Москве у метро Юго-Западной. Видео

В Москве около метро Юго-Западная загорелся легковой автомобиль. Возгорание произошло на дороге. Пострадавших нет.

Об этом РИА «Новостям» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Видео опубликовал очевидец.

Пожар произошел на улице проспект Вернадского, в районе дома 101, корпус 3, около торгового центра Avenue.

«Происходило загорание легкового автомобиля по направлению в область. Площадь возгорания три квадратных метра. Ликвидировано в 20:23. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе.

В районе ЧП наблюдается затрудненное движение. Перекрыты две полосы дороги.

Ранее на территории Ростовской области столкнулись автомобили Hyundai Accent и ВАЗ-2110. Из-за удара иномарка загорелась. Ее 31-летний водитель скончался от полученных ожогов.