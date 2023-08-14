Происшествия 14 августа 2023, 10:57 Легковушка загорелась после столкновения с газовой трубой в Волгоградской области

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ДТП с участием автомобиля «Волга» произошло накануне в селе Моисеево Волгоградской области. Машина загорелась после наезда на газовую трубу. Об этом сообщили novostivolgograda.ru со ссылкой на Telegram-канал «Единый портал ЖКХ администрации Котово».

По информации издания, водитель отечественного авто влетел в газовую трубу в переулке Садовый. Сразу после аварии машина загорелась.

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В ДТП никто не пострадал. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.