14 августа 2023, 10:57
Легковушка загорелась после столкновения с газовой трубой в Волгоградской области
ДТП с участием автомобиля «Волга» произошло накануне в селе Моисеево Волгоградской области. Машина загорелась после наезда на газовую трубу. Об этом сообщили novostivolgograda.ru со ссылкой на Telegram-канал «Единый портал ЖКХ администрации Котово».
По информации издания, водитель отечественного авто влетел в газовую трубу в переулке Садовый. Сразу после аварии машина загорелась.
Реклама
В ДТП никто не пострадал. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.
ДТП
Машины
Реклама
Реклама