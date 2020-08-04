04 августа 2020, 10:42
Легковушка загорелась на трассе М7 «Волга» в Подмосковье. Видео
Очевидец снял видео пожара на трассе М7 в районе поселка Радиоцентр в Подмосковье. Ролик попал в распоряжение «360».
На кадрах видно, как из-под капота машины ВАЗ валит густой дысм. Люди пытаются потушить пожар водой из бутылки. Движение по этому участка трассы в сторону области сейчас свободно.
Информации о причине инцидента на трассе пока нет. Судя по видео, машина не разбита.
В пресс-службе МВД Московской области сказали «360», что проверяют информацию об аварии.