Легковушка загорелась на трассе М7 «Волга» в Подмосковье. Видео

Очевидец снял видео пожара на трассе М7 в районе поселка Радиоцентр в Подмосковье. Ролик попал в распоряжение «360».

На кадрах видно, как из-под капота машины ВАЗ валит густой дысм. Люди пытаются потушить пожар водой из бутылки. Движение по этому участка трассы в сторону области сейчас свободно.

Информации о причине инцидента на трассе пока нет. Судя по видео, машина не разбита.

В пресс-службе МВД Московской области сказали «360», что проверяют информацию об аварии.