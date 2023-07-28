Происшествия 28 июля 2023, 15:45 Легковушка загорелась на проезжей части в центре Москвы Дептранс Москвы: легковой автомобиль загорелся на Садовнической улице Unsplash

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В центре Москвы, на Садовнической улице, в районе дома № 79 на проезжей части загорелся легковой автомобиль. На место вызвали оперативные службы города, сообщил «Дептранс. Оперативно».

По информации ведомства, легковой автомобиль загорелся посереди проезжей части. Оперативные службы своевременно прибыли на место происшествия и приступили к тушению.

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Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются. Движение в этом районе не затруднено.

Ранее, 10 июля, Lada Largus на юго-западе Москвы влетела в столб и загорелась. Огонь потушили, а единственного пострадавшего — 19-летнего мужчину — после осмотра в состоянии средней тяжести увезли в городскую клиническую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова с подозрением на черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.