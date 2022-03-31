Легковушка загорелась на 103-м километре МКАД

На 103-м километре по внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги произошло ЧП. Загорелась легковая машина. Фотографии инцидента появились в социальных сетях.

Источник фото: телеканал «360»

Пресс-служба столичного МЧС подтвердила «360» факт произошедшего, более подробной информации об инциденте пока нет.

«Есть заявка на 103-й километр, подразделения передали, что произошло возгорание легкового автомобиля. По площади и пострадавшим информации нет», — заявили в ведомстве.