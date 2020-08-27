Легковушка взорвалась в Назрани

В Назрани взорвался легковой автомобиль. По предварительной версии, произошел взрыв газового баллона в автомобиле. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел по улице Насыр-Кортская, дом 35. Информации о пострадавших пока не поступило.

По словам источника, предположительно машина была подорвана. Сработала система взрывного устройства под пассажирским сиденьем.

Источник: очевидец

Собеседник отметил, что транспортное средство принадлежит местному жителю Ибрагиму Халухаеву. Ранее он отбывал наказание за преступление, связанное с терроризмом. В том числе его обвиняли в причастности к подрывам силовиков.

На днях в Назрани развернули контртеррористическую операцию. В ходе нее ликвидировали двух боевиков.