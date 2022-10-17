Легковушка вылетела в кювет в Тихвинском районе. Водитель погиб | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 23:13 Легковушка вылетела в кювет в Тихвинском районе. Водитель погиб

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Серьезное ДТП произошло в Тихвинском районе 17 октября. Там водитель легковушки вылетел в кювет. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Авария случилась на 66-м километре трассы Паша — Часовенская — Кайвакса около десяти утра. За рулем Lada ВАЗ-21110 находился 30-летний водитель. Он не справился с управлением, из-за чего машина улетела в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Его 39-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.