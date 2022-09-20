Легковушка вспыхнула в Московском районе на КАД | 360°

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20 сентября 2022, 14:59

Легковушка вспыхнула в Московском районе на КАД

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В Московском районе Санкт-Петербурга зафиксировано возгорание, сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

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По данным издания, пожар произошел на 70-м километре КАД. Загорелась иномарка Opel. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Отмечается, что обошлось без пострадавших.

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