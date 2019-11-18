Легковушка врезалась в здание на севере Москвы, погибли двое

Легковая машина Renault врезалась в здание на севере Москвы, в результате два человека погибли, один пострадал, сообщил источник «360». В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт аварии.

Инцидент произошел в 19:40 у дома № 1 по улице Пасечная. Автомобиль врезался в одноэтажную постройку, уточнили в пресс-службе агентству «Москва» и РИА «Новости».

Погибшие находились в салоне легковушки. Причины ДТП неизвестны.

На месте аварии работают сотрудники полиции.

Накануне пассажирский автобус наехал на женщину с ребенком на западе Москвы. ДТП произошло на остановке на улице Академика Павлова, когда пассажиры обходили автобус спереди. Женщина скончалась от травм в больнице, ребенок не пострадал. Авария случилась из-за того, что водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз. Водитель задержан.