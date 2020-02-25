Легковушка врезалась в толпу людей в Петербурге

По данным издания, авария произошла на пересечении Купчинской улицы и Дунайского проспекта. «Дни.ру» рассказали, что после столкновения Lada отбросило на тротуар, где она врезалась в толпу пешеходов. Травмы получили четыре человека, в том числе двое детей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.