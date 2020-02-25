25 февраля 2020, 19:31
Легковушка врезалась в толпу людей в Петербурге
В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием иномарки Mazda и отечественного авто Lada, в результате которого четыре человека пострадали. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, авария произошла на пересечении Купчинской улицы и Дунайского проспекта. «Дни.ру» рассказали, что после столкновения Lada отбросило на тротуар, где она врезалась в толпу пешеходов. Травмы получили четыре человека, в том числе двое детей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.