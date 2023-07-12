Происшествия 12 июля 2023, 16:59 Легковушка врезалась в такси и перевернулась на МКАД Дептранс Москвы: на МКАД легковушка перевернулась после столкновения с такси

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На МКАД легковой автомобиль врезался в такси и перевернулся от удара. Столкновение машин попало на видео, кадры которого опубликовали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В ведомстве уточнили, что авария случилась перед развязкой с Варшавским шоссе на внешней стороне 34-го километра Московской кольцевой автодороги.

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На ролике видно, как серая легковушка врезается в автомобиль такси и опрокидывается. Водитель сразу вышел из машины, подбежал к перевернувшемуся авто и попытался открыть двери, чтобы помочь пострадавшему.

Прибывшие на место городские оперативные службы устанавливают обстоятельства ДТП. Движение в районе аварии быстро восстановили.

Ранее мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем на проспекте Мира в Москве.