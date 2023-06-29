Происшествия 29 июня 2023, 16:46 Легковушка врезалась в иномарку и отлетела в отбойник в Самарской области

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ДТП произошло на трассе М-5 в Самарской области. Там столкнулись две легковушки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в ночь на 28 июня. Водитель Chevrolet Niva не рассчитал необходимую дистанцию и врезался в Renault Logan, который двигался впереди. После машины ударилась об отбойник.

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В результате водитель первой машины получил травмы. Его доставили в больницу. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.