Легковушка врезалась в грузовик в Подмосковье. Жертвами стали 4 человека

Легковой автомобиль выехал на встречку и врезался в грузовик. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По информации ведомства, ДТП произошло вечером 24 июля на 20-м километре трассы Коломна — Сельниково. Машины столкнулись недалеко от деревни Нестерово Коломенского городского округа. Водитель Toyota выехал на встречную полосу, где врезался в «КамАЗ».

В результате столкновения погибли четыре человека, уточнил «Интерфакс». Все погибшие во время аварии находились в легковушке. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД и медики. Все причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить специалистам.