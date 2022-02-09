Легковушка врезалась в грузовик в Казани

Легковой автомобиль Hyundai оказался под стоящим на обочине КамАЗом в Казани.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на информацию отдела ГИБДД Казани, на Аметьевской магистрали водитель иномарки стал на большой скорости совершать повороты, но не смог справиться с управлением, и машина влетела под стоящий на обочине автомобиль дорожных служб.

Спасатели извлекли из искореженного автомобиля водителя, после чего его доставили в больницу. Пассажиру удалось выбраться из машины самостоятельно, но после удара головой он не смог вспомнить обстоятельств ДТП.