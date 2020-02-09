Легковушка врезалась в грузовик в Иркутской области. Три человека погибли

Смертельная авария произошла в Иркутской области. На трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись легковушка и фура. Погибли три человека.

В социальных сетях появились фотографии с места аварии. На них видно, что от легковой машины после удара практически ничего не осталось, а фура загорелась.

Источник фото: vk.com/inci38

Источник фото: vk.com/inci38

«В результате аварии водитель и два пассажира седана погибли», — приводит «Интерфакс» текст сообщения пресс-службы главного управления МВД по региону. ДТП произошло в Черемховском районе Иркутской области возле деревни Субботина. Столкнулись машины марок Toyota Camry и Scania. Авария произошла около 09:00 по местному времени (04:00 по Москве). Сейчас на месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб. Точная причина смертельного ДТП пока не известна.