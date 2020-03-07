Легковушка врезалась в грузовик в Иркутской области. 3 человека погибли

Смертельное ДТП произошло в Иркутской области. LADA Granta врезалась в грузовик «КамАЗ». Погибли три человека.

«В результате столкновения погибли водитель и две пассажирки легкового авто», — сообщили РИА «Новости» в ГУМВД по региону.

Авария произошла 6 марта около 23:00 по местному времени (18:00 по Москве) на трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе области. По предварительным данным, легковая машина врезалась в «КамАЗ» без груза, когда грузовик разворачивался. Погиб 56-летний мужчина, который сидел за рулем LADA и две его пассажирки. Им было 26 и 27 лет.

Информации о причине ДТП пока нет. Полицейске изучают все обстоятельства смертельной аварии.