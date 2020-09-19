Легковушка врезалась в грузовик под Оренбургом. Погибли 5 человек

Водитель легковушки вылетел на встречку и врезался в грузовик в Оренбургской области. Во время аварии погибли пять человек. Сейчас полиция проводит проверку.

Смертельная авария произошла поздно вечером 18 сентября на 86-м километре автодороги Оренбург — Акбулак. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые предварительно выяснили, что водитель ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком Scania. Большегруз ехал в сторону Соль-Илецка.

Источник фото: управление МВД России по Оренбургской области

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21140 и четверо пассажиров: 21-летний и 35-летний мужчины, а также неустановленные на данный момент женщина и мужчина, — от полученных травм скончались на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства и причины аварии. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.