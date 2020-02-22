Легковушка врезалась в грузовик под Новосибирском. 4 человека погибли

Легковой автомобиль Opel вылетел на встречку на трассе «Иртыш» в Новосибирской области и врезался в грузовик. В аварии погибли четыре человека. Из них двое детей.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону, ДТП произошло 21 февраля в 21:00 (17:00 по Москве) в Убинском районе Новосибирской области. За рулем Opel Astra, который двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в сторону Новосибирска, сидел 26-летний водитель. На 1206-м километре он выехал на встречку, по которой ехал грузовик DAF. Машины врезались лоб в лоб.

Источник фото: vk.com/nsogibdd

Водитель и два ребенка погибли на месте. Госавтоинспекция Новосибирской области сообщила во «ВКонтакте», что девочке было шесть лет, а мальчику — три года. Когда на место аварии приехали медики, еще одна пассажирка легковушки была жива. Она умерла в больнице. Ей, как и водителю, было 26 лет. Полицейские сейчас изучают все обстоятельства смертельного ДТП.