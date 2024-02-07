07 февраля 2024, 15:43
Легковушка врезалась в фонарный столб в Пензе
Легковой автомобиль вылетел с дороги в кювет и врезался в фонарный столб в Пензе. В результате аварии пострадал один человек, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД.
По предварительным данным, водитель за рулем Lada Priora не справился с управлением и стал виновником ДТП. Мужчина получил серьезные травмы, его доставили в больницу.
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Отмечается, что по факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.
Пенза
ДТП
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